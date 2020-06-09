"Алмаз-Антей" получил заказ от Минобороны на три полка С-400

Заказ выполнят не позднее 2023 года.

Концерн "Алмаз-Антей" получил заказ от Минобороны на три полка зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четыре комплекта новейшей ЗРС С-350 "Витязь". Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

С-400 "Триумф" защищает от ударов авиации и баллистических ракет разных видов, а С-350 "Витязь" создана с целью защиты от массированных ударов перспективных и современных средств воздушного нападения. Система способна отражать удары с воздуха в различных диапазонах. С-350 может работать автономно и в составе эшелонированной ПВО. "Витязь" прошёл испытания в прошлом году.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в этом году ВС РФ получат четыре комплекта С-400. Сколько систем находится на вооружении армии России неизвестно. Информация об этом засекречена.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что сроки доставки посылок увеличились из-за новых правил ФТС.

Видео: Youtube/Минобороны России