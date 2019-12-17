Логистические компании связывают эти проблемы с новыми таможенными правилами оформления корреспонденции.

Сроки доставки посылок увеличились из-за новых правил ФТС. Клиенты экспресс-доставок жалуются на задержку посылок. Об этом сообщает РБК.

Службы доставки начали рассылать пользователям оповещения о задержках. В некоторых случаях, клиенты не могут получить заказы с 18 мая 2020 года. Эти проблемы связаны с задержками на таможнях. Интернет-посылки проходят дополнительные документальные проверки по приказам ФТС. Трудности с экспресс-доставками возникли у таких магазинов, как ASOS, Look Fantastic и MyProtein.

Напомним, что в феврале 2019 года в силу вступил новый закон ФТС. Таможенники начали принимать новую форму предоставления данных. Экспресс-доставки пользуются популярностью среди россиян. Чаще всего они заказывают товары из Китая.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что под Красноярском задержали трех подростков за изготовление бомб.

Видео: Youtube/ФТС России