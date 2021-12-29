Минобороны показало видео погрузки бронетехники после завершения учений

Военные возвращаются в места постоянной дислокации.

Минобороны России показало видео погрузки бронетехники после завершения учений. Техника принимала участие в боевых маневрах. Сейчас средства грузятся на железнодорожные платформы. Они вернутся к пунктам постоянной дислокации. На кары попала погрузка танков, машин пехоты и самоходных артиллерийских установок.

Журналисты показали кадры движения колонны модернизированных танков Т-72Б3. Заметно, что гусеничная военная техника отправляется к железнодорожным и автомобильным платформам. Ранее российский генерал-майор Игорь Конашенков объяснил прессе, что подразделения Южного и Западного военных округов выполнили все поставленные задачи. Возвращение сил начинается со вторника, 15 февраля.

Лавров: вывод войск в места дислокации не зависит от истерии Запада.

Фото и видео: YouTube / Минобороны России

