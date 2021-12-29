  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лавров: вывод войск в места дислокации не зависит от истерии Запада
Сегодня, 14:05
189
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Лавров: вывод войск в места дислокации не зависит от истерии Запада

0 0

Глава МИД РФ рассказал о завершении маневров РФ у границы с Украиной.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что вывод российских войск в места дислокации не зависит от истерии Запада. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции с председателем ОБСЕ и главой МИД Польши в Москве. В МИД РФ уточнили, что все маневры, запланированные Минобороны на своей территории, начинаются и заканчиваются согласно планам.

Мы об этом многократно говорили, и в том, что касается учений на западе страны, и что касается аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке, либо совместных российско-белорусских учений, которые тоже осуществляются в строгом соответствии с заранее согласованным графиком.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр добавил, что операции ведутся вне зависимости от того, что и что думает по поводу военных учений, а также от того, как разворачивается информационный терроризм.

Лавров: Польша возглавила ОБСЕ не в лучшее время.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: вывод войск, запад, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии