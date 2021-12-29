Лавров: Польша возглавила ОБСЕ не в лучшее время

В Москву прибыл председатель ОБСЕ Збигнев Рау.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Польша возглавила ОБСЕ не в лучшее время. Такое заявление чиновник сделал на открытии переговоров с коллегой Збигневу Рау в Москве. При этом он рассчитывает на то, что стороны смогут найти точки пересечения позиций и компромиссы по накопившимся проблемам.

Мне кажется, что и в ваших идеях, которые вы презентовали, заступая на этот пост, и в тех соображениях, которые Россия со своими единомышленниками за последние годы вносила в ОБСЕ, есть рациональное зерно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник напомнил польской делегации о том, что в прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ. В частности, в распространенном министерством по иностранным делам РФ документе говорится о том, что конструктивные связи с Варшавой невозможны в условиях нагнетания враждебности по отношению к РФ.

Лавров предложил Путину наращивать переговоры по гарантиям безопасности.

Фото и видео: МИД России

