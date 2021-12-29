Лавров предложил Путину наращивать переговоры по гарантиям безопасности

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров предложил главе государства Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом. Президент и министр провели совещание в Кремле.
Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я предложил бы их продолжать и наращивать.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр отметил, что этому будет способствовать "последовательная разъяснительная работа" России и ее "приверженность разъяснению правоты".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перевод диалога по гарантиям безопасности в многолетние переговоры исключается. По его мнению, затягивание чревато тем, что Вашингтон и НАТО передадут Киеву все больше вооружений, пока идет процесс обсуждения данного вопроса.
Видео: Youtube / РИА Новости
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