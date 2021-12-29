Лавров предложил Путину наращивать переговоры по гарантиям безопасности

В МИД считают, что возможности России в этом вопросе пока не исчерпаны.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров предложил главе государства Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом. Президент и министр провели совещание в Кремле.

Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я предложил бы их продолжать и наращивать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр отметил, что этому будет способствовать "последовательная разъяснительная работа" России и ее "приверженность разъяснению правоты".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перевод диалога по гарантиям безопасности в многолетние переговоры исключается. По его мнению, затягивание чревато тем, что Вашингтон и НАТО передадут Киеву все больше вооружений, пока идет процесс обсуждения данного вопроса.

Видео: Youtube / РИА Новости