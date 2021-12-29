В Кремле исключили перевод диалога по безопасности в многолетние переговоры

Российские власти намерены принимать меры, необходимые для минимизирования наступающих рисков по этому вопросу.

Москва не готова к переводу диалога по гарантиям безопасности в режим многолетних переговоров. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что речь идет об угрозе для России.

Президент Путин уже неоднократно говорил, что мы не готовы к переведению всего этого диалога в режим многолетних переговоров, потому что в противном случае это режим, который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединенных Штатов по вооружению Украины. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля отметил, что в интересах России реагировать на угрозу, исходящую от Соединенных Штатов, Североатлантического альянса и Украины, а также принимать меры, необходимые для минимизирования наступающих рисков.

Ранее Песков заявил, что Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности.

Видео: Telegram / РИА Новости