Песков: Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности

В Кремле считают, что Запад пытается избежать понимания критически важных для Москвы проблем.

Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, Запад пытается избежать понимания критически важных для Москвы проблем.

Песков отметил, что российский президент Владимир Путин продолжит настаивать на том, чтобы принципиальные для РФ вопросы по безопасности не были проигнорированы.

Он [Путин] без обиняков прямо ставит вопросы и ожидает прямых ответов. И как в 2007 году он прямо ставил вопросы, так и в 2022 году он прямо поставил вопросы в проектах тех двух документов, которые были переданы Вашингтону и НАТО. Прямых ответов мы не получили. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 17 декабря 2021 года Москва опубликовала проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В них российская сторона настаивает на юридических гарантиях нерасширения Североатлантического альянса на восток, отказе присоединения к блоку Украины, а также от создания военных баз на территории постсоветских государств.

Ранее Песков назвал отношения РФ и США "фактически лежащими на полу".

Видео: Telegram / РИА Новости