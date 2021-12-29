Песков назвал отношения РФ и США "фактически лежащими на полу"

В Кремле назвали положительный момент в работе действующей американской администрации.

В настоящее время отношения Москвы и Вашингтона "фактически лежат на полу". Об этом в интервью "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с информационным агентством он отметил, что сейчас в работе с администрацией Соединенных Штатов есть определенные коммуникации для диалога, которых не было при прошлом составе Белого дома.

В остальном, к сожалению, можно говорить только о минусе. В двухсторонних отношениях мы находимся на очень-очень низкой точке, они [отношения России и США] фактически лежат на полу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков оценил результативность переговоров по разоружению.

Видео: Telegram / РИА Новости