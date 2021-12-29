Песков оценил результативность переговоров по разоружению

Переговоры по вопросам разоружения будут многолетними и тяжелыми. Такое мнение в интервью "РИА Новости" выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальные представитель Кремля считает, что этот процесс будет сопровождаться позиционными противостояниями. О результатах переговоров пока говорить преждевременно, отметил Песков.
В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее американский вице-адмирал Джон Хилл назвал ракету SM-6 единственной защитой США от гиперзвукового оружия. Он отметил, что у Соединенных Штатов заканчиваются острова для размещения на них новых инфраструктурных военных объектов мониторинга за обстановкой в мире.
Видео: Telegram / РИА Новости
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