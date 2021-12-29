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Песков оценил результативность переговоров по разоружению

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В Кремле считают, что Россию ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе этих переговоров.

Переговоры по вопросам разоружения будут многолетними и тяжелыми. Такое мнение в интервью "РИА Новости" выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальные представитель Кремля считает, что этот процесс будет сопровождаться позиционными противостояниями. О результатах переговоров пока говорить преждевременно, отметил Песков.

В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее американский вице-адмирал Джон Хилл назвал ракету SM-6 единственной защитой США от гиперзвукового оружия. Он отметил, что у Соединенных Штатов заканчиваются острова для размещения на них новых инфраструктурных военных объектов мониторинга за обстановкой в мире.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, разоружение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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