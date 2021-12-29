Вице-адмирал Хилл назвал ракету SM-6 единственной защитой США от гиперзвукового оружия

В Пентагоне рассказали, что наземных средств слежения за ракетами оказывается недостаточно для США.

Американский вице-адмирал Джон Хилл назвал ракету SM-6 единственной защитой США от гиперзвукового оружия. Такой информацией с читателями поделилось местное издание Sea Power. По словам эксперта, у вышеуказанных ракет появится функция для ликвидации гиперзвуковых боеголовок.

Мы не говорили об этом раньше, когда только начиналась разработка программы, однако это было изначальной идеей. По сути, это наш единственный рубеж обороны от гиперзвукового оружия. Джон Хилл, военный США

Вице-адмирал уточнил журналистам, что в Пентагоне также начнут использовать собственные спутники для отслеживания запусков подобных ракет. Эти миссии необходимы в связи с недостатком наземных систем обороны. Комплексы имеют ограниченные радары зрения. При этом аналитик заметил, что у властей США заканчиваются острова для размещения на них новых инфраструктурных военных объектов мониторинга за обстановкой.

Пентагон: все жертвы теракта у аэропорта Кабула погибли от одного взрыва.

Фото: Sea Power

