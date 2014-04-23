Минобороны эвакуирует граждан РФ и Украины из Афганистана

Для этих целей выделены четыре военно-транспортных самолета.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу по поручению главы государства Владимира Путина организовал эвакуацию более 500 граждан Украины, России и других стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.

Для выполнения данной операции будет задействована авиационная группа, состоящая их четырех военно-транспортных самолетов. Пунктом отправления станет аэродром в Ульяновске. На борту каждого самолета имеются запаса воды и продуктов питания. Кроме того, в эвакуации задействуют медицинские военные бригады для оказания необходимой помощи эвакуированным.

Напомним, 23 августа представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что Соединенные Штаты и Британия обязаны отвести свои войска с территории Афганистана до 31 августа. Он подчеркнул, если страны откажутся эвакуировать военных или не смогут соблюсти предписанные сроки, то "это вызовет реакцию" со стороны боевиков.

Ранее в Иране рассказали о судьбе "угнанного" в Афганистане украинского самолета.

Фото: Минобороны РФ