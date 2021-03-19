Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле провинции Килис. Об этом ведомство написало в Twitter-аккаунте. Они сообщили, что боеголовки упали на пустую территорий в пострадавшем районе. На данный момент Анкара уведомила Россию о произошедшем обстреле. В Турции полагают, что ракеты были направлены с территории Сирии.
Наши граждане в результате инцидента не пострадали.
сообщение Минобороны Турции
Турецкая армия открыла огонь по ракетам. Об обстановке были проинформированы местные силовики, которые продолжают следить за ситуацией.
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Видео: TG / Warjournal
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