Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы. Военные считают, что это произошло 14 сентября, когда два боевых суда РФ зашли в территориальные воды страны.
Два российских военных корабля вошли к юго-западу от Гетеборга. Поскольку у кораблей не было разрешения, министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа
сообщение Минобороны Швеции
Напомним, что местный телеканал SVT взял интервью у главы оборонного ведомства Швеции Петера Хультквиста. Чиновник заявил о том, что иностранные суда находились в территориальных водах страны в течение 11 минут.
Власти Швеции задумались о введении карантина в Стокгольме.
Видео: expressen.se
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