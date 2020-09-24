Иностранные суда могли находиться в территориальных водах страны около Гетеборга.

Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы. Военные считают, что это произошло 14 сентября, когда два боевых суда РФ зашли в территориальные воды страны.

Два российских военных корабля вошли к юго-западу от Гетеборга. Поскольку у кораблей не было разрешения, министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа сообщение Минобороны Швеции

Напомним, что местный телеканал SVT взял интервью у главы оборонного ведомства Швеции Петера Хультквиста. Чиновник заявил о том, что иностранные суда находились в территориальных водах страны в течение 11 минут.

Власти Швеции задумались о введении карантина в Стокгольме.

Видео: expressen.se