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Министерство культуры отменило конкурс на реставрацию консерватории в Петербурге
Сегодня, 8:50
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Министерство культуры отменило конкурс на реставрацию консерватории в Петербурге

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Причины пока не уточняются.

Министерство культуры РФ отменило конкурс на выбор подрядчика для реставрации Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Такие данные появились на портале госзакупок.

Причины отмены торгов пока не уточняются, хотя победителя планировалось определить уже в конце ноября. Известно, что в здании конца XIX века, расположенного на Театральной площади, собирались проводить противоаварийные работы и консервацию, работы предполагалось завершить до конца 2021 года. О необходимости поскорее довести работы до конца в сентябре заявил президент Владимир Путин, заметив, что отложенная реставрация рискует "превратиться в беду". Напомним, что изначально финал противоаварийных  работ намечался на 2019 год.

Начальная цена госконтракта составила 997,7 млн рублей федерального бюджета.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге отреставрируют и приспособят под офисы деревянную дачу Головина.

Фото: Википедия

Теги: конкурс, консерватория, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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