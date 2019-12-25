Министерство культуры отменило конкурс на реставрацию консерватории в Петербурге

Причины пока не уточняются.

Министерство культуры РФ отменило конкурс на выбор подрядчика для реставрации Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Такие данные появились на портале госзакупок.

Причины отмены торгов пока не уточняются, хотя победителя планировалось определить уже в конце ноября. Известно, что в здании конца XIX века, расположенного на Театральной площади, собирались проводить противоаварийные работы и консервацию, работы предполагалось завершить до конца 2021 года. О необходимости поскорее довести работы до конца в сентябре заявил президент Владимир Путин, заметив, что отложенная реставрация рискует "превратиться в беду". Напомним, что изначально финал противоаварийных работ намечался на 2019 год.

Начальная цена госконтракта составила 997,7 млн рублей федерального бюджета.

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