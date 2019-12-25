В Петербурге отреставрируют и приспособят под офисы деревянную дачу Головина

Главгосэкспертиза России выдала разрешение на работы.

Главгосэкспертиза России выдала разрешение на реставрацию деревянной дачи Головина в Петербурге и ее приспособление для современного использования. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Дача расположена на Выборгской набережной, 26 А, и признана памятником архитектуры классицизма, построенным из дерева. Сначала территория с дачей принадлежала графу Федору Головину, сподвижнику Петра I, после перешла наследникам генерала-фельдмаршала, а затем выкуплена Министерством внутренних дел и превращена в царскую ферму. Двухэтажное здание появилось на место обветшавшей дачи в 1823-24 годах по проекту архитектора Шарлеманя, в 1917 году здание национализировали, в 1942 году – приняли на учет как памятник деревянного зодчества.

В здании отреставрируют фасады, восстановят крыльца, элементы лестниц и историческую окраску, а также заменят ступени и покрытия площадок. Впоследствии дачу приспособят под офисные помещения. Отмечается, что лифты в здании-памятнике не смогут появиться, поэтому доступ в дачу маломобильных людей будет осуществляться только на первом этаже. Зеленую территорию рядом, а также проезды и дорожки восстановят и благоустроят вместе с домом.

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Фото: Википедия