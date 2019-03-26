Смольный предложил петербуржцам вернуть Красногвардейскому переулку историческое название

Соответствующее голосование запустили на официальном сайте правительства города.

На официальном сайте Смольного запустили голосование, где петербуржцам предлагают выбрать: оставить Красногвардейскому переулку текущее название или вернуть историческое – Головинский. Зайти в опрос можно на главной странице сайта – плашка с ним найдется чуть ниже карты города по правой стороне.

Вопрос переименования переулка, расположенного в Приморском районе Петербурга, возник еще июне. Топонимическая комиссия города поддержала предложение Фонда развития городского самоуправления "1870". Изначально улочка между Кантемировской улицей и набережной Чёрной речки называлась Головинским переулком из-за близости дачи Головина на Выборгской набережной и Головинского моста. Такое название переулок получил в 1871 году, а переименован был в 1922 году. С тех пор Красногвардейскому переулку немного "одиноко" в родном районе, поскольку рядом нет ни одного объекта с красногвардейским "налетом". Даже одноименный район находится в пяти километрах от переулка.

Ранее мы писали, что на картах Петербурга уже переименовали станцию "Новокрестовская" в "Зенит".

Фото: Владимир Иванов / Википедия; скрин Google-карты