Минкульт РФ внедрит новую систему прозрачности господдержки кино

Глава ведомства заявил, что систему запустят с 21 октября.

Министерство культуры России запустит новую систему государственной поддержки киноотрасли. Глава ведомства Владимир Мединский рассказал об инициативе на встрече с президентом РФ Владмиром Путиным в московском ВГИКе. Об этом сообщил ТАСС.

Запуск нового проекта запланирован на 21 октября. Система станет дополнительным разделом Единой информационной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

Министр культуры уточнил, что "каждый гражданин России, каждый блогер, каждый журналист" теперь сможет наблюдать, на каких условиях снят тот или иной российский фильм и сколько денег он получил от государства. К тому же в новой системе будут отображены данные о сборах фильмов, в России и за рубежом.

Владимир Мединский упомянул, что в открытом доступе появится и "доска позора" – информация о фильмах, создатели которых не вернули возвратную часть государству, либо ничего не сняли. Причем список будет "пофамильным" и в нем будут "звучные отдельные фамилии".

Ранее мы сообщали о публикации трейлеров фильмов "Вдова", "Аванпост" и "Кролик Питер 2".

Видео: Piter.TV / архив