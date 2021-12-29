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Министр обороны Японии выразил обеспокоенность учениями Тихоокеанского флота России
Сегодня, 9:40
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Министр обороны Японии выразил обеспокоенность учениями Тихоокеанского флота России

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Нобуо Киси считает, что в регионе усиливается работа атомных подлодок РФ.

Министр обороны Японии выразил обеспокоенность крупными военными учениями Тихоокеанского флота России. Соответствующее заявление чиновник сделал на пресс-конференции с местными журналистами. С 1 февраля в акватории Японского и Охотского морей ВМС Токио зафиксировали работу 24 боевых иностранных судов.

Мы следим за этим с существенной обеспокоенностью…"Мы расцениваем это как демонстрацию возможностей ВМФ России на фоне сложной ситуации с Украиной.

Нобуо Киси, министр обороны Японии

Чиновник добавил, что происходит возрастание военной важности Охотского моря для российской стороны. В регионе усиливается работа стратегических атомных подводных лодок. Корабли и суда обеспечения РФ в настоящее время отрабатывают мероприятия по противовоздушной обороне, стрельбам.

В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: военные учения, курилы, курильские острова, минобороны, нобуо киси, тихоокеанский флот, тоф, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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