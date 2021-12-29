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В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение

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"Мирное море-2022" пришло при участии ТОФ и ВМС Китая.

В Аравийском море прошло российско-китайское военное учение. Об этом рассказали представители министерства обороны РФ. Мероприятия получили название "Мирное море-2022". Они велись в западной части акватории региона. Силы России вместе с ВМС КНР проверили тактическое маневрирование кораблей, а также оценили досмотровые действия по результату условно захваченного иностранного грузового судна. Также специалисты при помощи вертолета  Ка-27ПС осуществили транспортировку раненого человека с борта "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи".

В качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна.

пресс-служба Минобороны РФ

С российской стороны в учениях принимали участие моряки экипажей сил Тихоокеанского флота, включая ракетный крейсер "Варяг". По завершению миссии военные продолжили дальний поход.

Ирландия выразила недовольство морскими учениями РФ у побережья страны.

Фото и видео: YouTube / Минобороны России

 

Теги: аравийское море, варяг, вмф россии, военные учения, китай, мирное море, тихоокеанский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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