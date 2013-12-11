Глава Минобороны Турции рассказал о ликвидации 326 террористов в Ираке и Сирии

Хулуси Акар опроверг сообщения об ударе по объекту США в Сирии.

Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения об ударе по американскому наблюдательному объекту, находщемуся в северной части Сирии. В ходе брифинга с журналистами чиновник отметил, что Вооруженные силы страны ликвидировали на территории Ирака и Сирии 326 международных боевиков. Речь идет о результатах воздушной операции "Коготь и мечь", организованной в регионе Ближнего Востока.

К настоящему времени в результате операции "Коготь-меч" ликвидировано 326 террористов. Операция по наказанию террористов продолжается с воздуха при огневой поддержки с земли. Хулуси Акар, министр обороны Турции

Напомним, что миссия "Коготь-меч" проведена ВС Турции 20 ноября при участии более чем 50 боевых самолетов и 20 беспилотников. Поддержку турецкой авиации с земли оказывала местная артиллерия. Воздушные удары наносились по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), а также сирийского ответвления движения.

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Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK