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Захарова: РФ полагает, что наземная операция Турции в Сирии усилила бы напряженность

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В МИД РФ рассказали о ситуации с террористическими угрозами на Ближнем Востоке.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства полагает, что наземная военная операция Турции в Сирии усилила бы напряженность на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление перед журналистами Мария Захарова сделала в ходе регулярного брифинга в Москве. Чиновница оценила ситуацию в регионе. Дипломат напомнила СМИ о том, что российская сторона поддерживает тесные контакты с властями Анкары по сирийской проблематике. При этом страна понимает существующую озабоченность в сфере национальной безопасности Турции.

Вместе с тем полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

РФ не получала от Швеции официальной информации по поводу задержания двух россиян.

Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, мария захарова, мид, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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