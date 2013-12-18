Захарова: РФ полагает, что наземная операция Турции в Сирии усилила бы напряженность

В МИД РФ рассказали о ситуации с террористическими угрозами на Ближнем Востоке.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства полагает, что наземная военная операция Турции в Сирии усилила бы напряженность на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление перед журналистами Мария Захарова сделала в ходе регулярного брифинга в Москве. Чиновница оценила ситуацию в регионе. Дипломат напомнила СМИ о том, что российская сторона поддерживает тесные контакты с властями Анкары по сирийской проблематике. При этом страна понимает существующую озабоченность в сфере национальной безопасности Турции.

Вместе с тем полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

РФ не получала от Швеции официальной информации по поводу задержания двух россиян.

Фото и видео: МИД России