Захарова: РФ полагает, что наземная операция Турции в Сирии усилила бы напряженность

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства полагает, что наземная военная операция Турции в Сирии усилила бы напряженность на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление перед журналистами Мария Захарова сделала в ходе регулярного брифинга в Москве. Чиновница оценила ситуацию в регионе. Дипломат напомнила СМИ о том, что российская сторона поддерживает тесные контакты с властями Анкары по сирийской проблематике. При этом страна понимает существующую озабоченность в сфере национальной безопасности Турции.
Вместе с тем полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
РФ не получала от Швеции официальной информации по поводу задержания двух россиян.
Фото и видео: МИД России
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