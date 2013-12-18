РФ не получала от Швеции официальной информации по поводу задержания двух россиян

Мария Захарова рассказала о ситуации с пойманными в европейской стране россиянами.

Шведские власти никоим образом не информировали РФ в официальном порядке о якобы имевшем место задержании двух россиян по подозрению в шпионаже. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Никакая официальная информация от шведских властей в адрес российской стороны по данному вопросу не поступала. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично.

Фото и видео: МИД России