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РФ не получала от Швеции официальной информации по поводу задержания двух россиян

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Мария Захарова рассказала о ситуации с пойманными в европейской стране россиянами.

Шведские власти никоим образом не информировали РФ в официальном порядке о якобы имевшем место задержании двух россиян по подозрению в шпионаже. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Никакая официальная информация от шведских властей в адрес российской стороны по данному вопросу не поступала.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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