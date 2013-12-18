РФ не получала от Швеции официальной информации по поводу задержания двух россиян

Шведские власти никоим образом не информировали РФ в официальном порядке о якобы имевшем место задержании двух россиян по подозрению в шпионаже. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
Никакая официальная информация от шведских властей в адрес российской стороны по данному вопросу не поступала.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично.
Фото и видео: МИД России
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