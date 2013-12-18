Россия не будет обсуждать обмен заключенными с США публично

Мария Захарова рассказала о "чувствительном" вопросе в контактах с США.

Россия не будет обсуждать обмен заключенными с американской стороной публично. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница объяснила решение МИД РФ тем, что данный вопрос является очень чувствительным для общественности и связано с личными судьбами граждан. Дипломат добавила, что ранее уже неоднократно делались оповещения о том, что ход контактов с США не комментируется. Однако дипломаты готовы подтверждать факты такого общения, открытость к решению проблемы. Захарова пояснила, что обмен заключенными является приоритетным для России на протяжении многих лет.

Это относится к нашей позиции. Мы эти вещи публично не обсуждаем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В России рассчитывают, что переговорный процесс с Вашингтоном приведет к каким-либо конкретным и устраивающим страну результатам.

Захарова: все больше фактов указывают на противостояние России и НАТО на Украине.

Фото и видео: МИД России