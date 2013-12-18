В МИД РФ рассказали о помощи Запада киевскому режиму.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что все больше фактов указывают на противостояние России и НАТО в ходе украинского кризиса. Соответствующей информацией чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге в МИД РФ. Дипломаты фиксируют увеличение количества специалистов из Североатлантического пльянса, помогающих киевскому режиму. В Москве напомнили, что ВСУ давно и в полном формате зависит от иностранных поставок вооружения со стороны Запада, а также их разведывательных данных, инструкторов и иностранных наемников.

Появляется все больше фактов, которые указывают на то, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО. Все большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка ЧВК. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что режим президента Украины Владимира Зеленского выполняет все то, что ему диктует Запад. В частности, речь идет о продолжении боевых действий в стране до победы или до "последнего украинца". Мария Захарова объявила о том, что глава Украины готов убивать собственных граждан для того, чтобы Запад не прекращал свою финансовую и военную поддержку.

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Фото и видео: МИД России

