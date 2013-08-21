Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии ЮНЕСКО

Мария Захарова отметила, что ситуация будет доведена до руководства ООН.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на регулярном брифинге в МИД РФ рассказала о том, что Франция не стала выдавать шенгенские визы делегатам РФ, которые должны были принять участие в мероприятии, проводимом по линии ЮНЕСКО. Речь идет о 33-ей сессии межправительственного совета всемирной программы по развитию коммуникаций.

Нашим представителям на этот форум визы французская сторона не выдала. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ отметили, что невозможно говорить о свободе слова на Западе, а также свободе выражения в структуре ООН, которая базируется на территории столицы Франции.

Захарова обвинила ООН в избегании оценок видео с расстрелом российских военных.

Фото и видео: МИД России