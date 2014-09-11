Диего Молано: в Кукуте пострадали 36 человек.

Министр обороны Колумбии назвал взрыв заминированного автомобиля терактом. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал Диего Молано. Речь чиновника транслировалась на аккаунте ведомства на Facebook. Специалист уточнил, что преступление совершено на территории войсковой части в Кукуте. Этот город находится на севере страны. На данный момент известно о 36 пострадавших, все они являются военнослужащими.

Категорически осуждаем террористический акт, направленный против солдат этой бригады... 36 человек получили ранения, трое из них пострадали серьезно. Диего Молано, министр обороны Колумбии

В Минобороны уточнили, что взрыв произошел в середине дня 15 июня. На территорию 30-й армейской бригады в Кукуте сначала въехал белый джип Toyota. В транспортном средстве находились два человека. Спустя несколько минут (около пяти) в машине сработало взрывное устройство. Это происшествие привлекло внимание персонала части. Спустя еще две минуты подорвался основной заряд большей мощности. Он серьезно повредил ближайшие здания и автомобили, находящиеся поблизости.

В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части.

Видео: Facebook / Fuerzas Militares de Colombia