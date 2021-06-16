Поступила информация о нескольких десятках пострадавших.

В Колумбии прогремел сильный взрыв на территории армейской части. Об этом сообщили местные журналисты из издания Blu Radio. В СМИ заявили, что поступила информация о возможных раненых. Предположительно, все они являются военнослужащими. Изначально речь шла оо пяти пострадавших. Сейчас известно о более 30 пострадавших. Сразу после взрыва на территорию пострадавшей войсковой части заехали машины скорой помощи.

Сообщают о сильном взрыве внутри 30-й армейской бригады в Кукуте. Несколько военных могло быть ранено. местные СМИ

Президент Колумбии Иван Дуке ранее поручил министру обороны Диего Молано лично расследовать произошедшее. На месте событий ответственный чиновник уточнил, что определена гипотеза случившегося. Предположительно, за преступлением могут стоять сторонники "Армии национального освобождения", а также не исключается участие "Революционных вооруженных сил Колумбии".

Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании Россией насилия.

Видео: YouTube / El País Cali