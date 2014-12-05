Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании Россией насилия

Посольство РФ отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия. Дипломаты выразили коллегам глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны Диего Молано Апонте. Чиновник счел Москву причастной к кибератакам, а также поощрению насильственных протестов в стране. Такое заявление представитель правительства сделал в интервью 17 мая одному из основных испанских СМИ El Mundo.
Высокопоставленный колумбийский чиновник, отвечая на вопрос о том, имело ли место иностранное вмешательство в социальные сети с целью подстрекательства к насилию, сказал, цитируем, что "кибератаки, которые были совершены, исходили, в частности, из России.
заявление сотрудников посольства в Twitter
Российские дипломаты напомнили Колумбии о еще одном интервью министра обороны, которое он дал местной газете Tiempo. Апонте рассказал прессе, что в Интернете распространяются данные о большом числе нападений и манифестаций из России. Москва отвергла обвинения Колумбии. Заявления Боготы считают необоснованными и не подкрепленными доказательствами.
МИД Колумбии вручил послу РФ ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны.
Фото: Pixabay.com
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