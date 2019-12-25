МИД Колумбии вручил послу РФ ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны

Клаудия Блум рассказала о необходимости гарантий со стороны Москвы.

МИД Колумбии вручил послу России Николаю Тавдумадзе ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны. Об этом подписчикам в Twitter-аккаунте рассказала министр внешнеполитического ведомства латиноамериканской страны Клаудия Блум.

МИД от имени правительства вручил официальную ноту послу в Боготе, в которой выразил свой энергичный протест в связи с ситуацией с российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии. Клаудия Блум, глава МИД Колумбии

Чиновница заметила, что российские самолеты неоднократно не выполняли условия, заявленные в разрешающей документации, выданной Колумбией. Посла Тавдумадзе информировали о важности оперативного ответа от российского правительства, а также о новых гарантиях того, что ситуация с нарушением государственной границы не повторится.

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