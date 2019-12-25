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Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96
Сегодня, 8:01
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lesjasap

Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96

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Самолет зашел в воздушное пространство латиноамериканской страны.

Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96-400ВПУ. Об этом рассказали представители местного Минобороны. По информации от военных, иностранный самолет нарушил воздушное пространство латиноамериканской страны.

Воздушное судно было перехвачено на входе в воздушное пространство Колумбии истребителями KFIR, которые приказали ему немедленно покинуть границы, российский государственный самолет исполнил распоряжение.

пресс-служба Минобороны Колумбии

Предположительно, ИЛ-96-400ВПУ следовал из Москвы. Экипаж имел разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, но координаты входа в воздушное пространство страны оказались не тем, что заявили военные ранее. В настоящее время Москва не прокомментировала ситуацию. Напомним, что Ил-96-400ВПУ является самолетом "судного дня" или воздушным пунктом управления. Он разработан на базе Ил-96-400 на Воронежском авиазаводе.

В Колумбии у здания мэрии в Коринто произошел взрыв.

Фото: Pixabay.com

Теги: ил-96, колумбия, перехват
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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