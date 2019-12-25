Министр культуры Украины назвал "неоригинальной" трактовку истории в статье Путина

По его словам, русские цари начали переписывать историю, когда присвоили название "Русь" Московии.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что статья президента РФ Владимира Путина о единстве русских и украинцев не отличается особой оригинальностью. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украина в текущем году будет праздновать 30-летие независимости, которая "на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю".

Владимир Путин написал крайне объемную и патетическую статью о якобы "единстве" россиян и украинцев. Более того, он решил перейти на украинский, чтобы рассказать украинцам свою трактовку истории. Впрочем, эта трактовка не отличается особой оригинальностью. Переписывать историю начали еще русские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии. Александр Ткаченко, глава минкульта Украины

В своей публикации российский лидер указывает, что он убежден в единстве народов, а также относится с уважением к традициям и языку украинцев. По его словам, препятствия, возникшие в отношениях двух стран после событий 2014 года, являются большой трагедией. Путин уверен, что за произошедшее и последствия этого вина полностью лежит на Западе, а истинная суверенность Украины возможна только в партнерстве с Российской Федерацией.

Напомним, депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал сильной статью президента РФ Владимира Путина о единстве украинского и русского народов. По его мнению, Украине следует освобождать от "диктатуры Запада" и возвращать свою субъектность, так как есть угроза уничтожения государства.

Ранее мы сообщали, что памятный знак дружбы украинского и русского народов в Харьковской области снесли в день его восстановления.

Фото: Telegram/Tkachenko.UA