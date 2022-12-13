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Захарова: киевский режим уничтожает свободу вероисповедания

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МИД РФ рассказал о требовании украинских властей к местным священникам перейти в стан раскольников.

Киевский режим уничтожает свободу вероисповедания на Украине. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она оценила заявление украинского министра по культуре Александра Ткаченко, который заявил публично о том, что монахи из канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской Лавре в том случае, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Захарова: участникам конгресса движения русофилов удалось громко заявить о своей позиции.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik 

Теги: александр ткаченко, киево-печерская лавра, мария захарова, мид, минкульт, рпц, свобода вероисповедания, упц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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