Захарова: киевский режим уничтожает свободу вероисповедания

МИД РФ рассказал о требовании украинских властей к местным священникам перейти в стан раскольников.

Киевский режим уничтожает свободу вероисповедания на Украине. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она оценила заявление украинского министра по культуре Александра Ткаченко, который заявил публично о том, что монахи из канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской Лавре в том случае, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Захарова: участникам конгресса движения русофилов удалось громко заявить о своей позиции.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik