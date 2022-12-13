Захарова: киевский режим уничтожает свободу вероисповедания

Киевский режим уничтожает свободу вероисповедания на Украине. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она оценила заявление украинского министра по культуре Александра Ткаченко, который заявил публично о том, что монахи из канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской Лавре в том случае, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.
Захарова: участникам конгресса движения русофилов удалось громко заявить о своей позиции.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все