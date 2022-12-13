Захарова: участникам конгресса движения русофилов удалось громко заявить о своей позиции

Она также отметила, что их объединила искренняя любовь к русской культуре.

Участникам конгресса движения русофилов удалось громко заявить о своей позиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Речь идет о конгрессе Международного движения русофилов, который состоялся 14 марта. По словам Захаровой, участникам конгресса удалось не только приехать в Россию, но также объединиться и выработать установочный документ. Она также отметила, что их объединила искренняя любовь к русской культуре.

Ранее Захарова оценила слова британского дипломата о русофобии.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik