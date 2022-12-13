Захарова оценила слова британского дипломата о русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова британского дипломата Фергуса Экерсли о русофобии. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Ранее Экерсли выступил на русском языке на заседании Совбеза ООН. По словам Захаровой, знание языка свидетельствует об отсутствии у него русофобии. Она также подчеркнула, что это "глупая игра", рассчитанная на необразованную аудиторию.
Я прошу прощения, но если человек сидит в Совбезе ООН, то он должен знать элементарные вещи об этой организации. Русский – это официальный язык ООН.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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