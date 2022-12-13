Захарова оценила слова британского дипломата о русофобии

Она также подчеркнула, что это "глупая игра", рассчитанная на необразованную аудиторию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова британского дипломата Фергуса Экерсли о русофобии. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Ранее Экерсли выступил на русском языке на заседании Совбеза ООН. По словам Захаровой, знание языка свидетельствует об отсутствии у него русофобии. Она также подчеркнула, что это "глупая игра", рассчитанная на необразованную аудиторию.

Я прошу прощения, но если человек сидит в Совбезе ООН, то он должен знать элементарные вещи об этой организации. Русский – это официальный язык ООН. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Лавров назвал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии заявкой на долгую конфронтацию.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik