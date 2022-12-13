  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:28
117
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров назвал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии заявкой на долгую конфронтацию

0 0

Он подчеркнул, что ранее Евросоюз взял инфраструктуру НАТО под козырек.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии заявкой на долгую конфронтацию. Об этом он заявил на открытии Учредительного съезда Международного движения русофилов (МДР), который проходит в Москве.

По словам Лаврова, он не представляет как великие азиатские цивилизации будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских коллег. Он подчеркнул, что ранее Евросоюз взял инфраструктуру НАТО под козырек.

Ранее Лавров заявил, что гибридная война против России имеет цель обвинить ее "во всех смертных грехах".

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: азия, мид россии, нато, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии