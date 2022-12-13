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Лавров: гибридная война против России имеет цель обвинить ее "во всех смертных грехах"

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Он также отметил, что из-за действий Запада был спровоцирован голод в беднейших странах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал цели тех, кто развязал гибридную войну против страны. Об этом он заявил на открытии Учредительного съезда Международного движения русофилов (МДР), который проходит в Москве.

По словам Лаврова, гибридная война имеет своей целью демонизировать Россию в глазах мировой общественности. Он подчеркнул, что речь идет об обвинении Москвы "во всех смертных грехах". Также Лавров отметил, что из-за действий Запада был спровоцирован голод в беднейших странах.

Ранее Лавров заявил, что Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьезный разговор.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: гибридная война, запад, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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