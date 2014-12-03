Александр Ткаченко не ценил стереотипное мышление создателей сериала "Эмили в Париже".

В Киеве возмутились образом украинки в сериале Netflix. В собственном Telegram-канале министр по культуре и информационной политике Александр Ткаченко не оценил образ представительницы его государства, показанный создателями сериала "Эмили в Париже" во втором сезоне. По мнению чиновника, там создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ женщины.

Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликсу. Александр Ткаченко, министр культуры Украины

Украинский министр полагает, что стриминговая онлайн-платформа Netflix хорошо знакома с Киевом для того, чтобы не допускать подобных ошибок в своих проектах. Также Ткаченко в целом оценил сериал "Эмили в Париже" как неплохой развлекательный контент. Однако он раскритиковал его создателей в том, что они идут на поводу у стереотипов.

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