Чиновник напомнил, что назначен на должность президентом РФ.

Михаил Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции. Об этом врио губернатора Хабаровского края сообщил в интервью журналистам местного телеканала "6ТВ". По словам чиновника, третья статья Основного закона России говорит о том, что "носителем суверенитета и единственным источником власти является ее многонациональный народ". При этом осуществление его власти возможно как непосредственно, так и через органы госвласти и самоуправления. При этом высшим выражением власти народа является референдум и свободные выборы.

Вы – не власть, власть сидит в Белом доме, в мэрии, в администрациях. Это власть, выбранная источником власти, то есть народом. Вот главное, понимаете? Какая вы власть? Вы – избиратели, да. На выборах вы даете власть, люди, избранному руководителю Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Чиновник уточнил, что часто протестующие обвиняют его в том, что Дегтярева не назначали на должность и "не выбирали". В ответ на это врио главы региона отметил, что пришел на пост согласно указу президента, которого избрал многонациональный народ на выборах. Таким образом народ отдал Владимиру Путину власть на срок, обозначенный Конституцией.

Михаил Дегтярев рассказал, кто распоряжается госбюджетом.

Фото: Piter.tv