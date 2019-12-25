Михаил Дегтярев рассказал, кто распоряжается госбюджетом

Чиновник объяснил, что такое "народные деньги".

Михаил Дегтярев рассказал, кто распоряжается государственным бюджетом. Врио губернатора Хабаровского края назвал неуместными разговоры о том, что строительство крупных инфраструктурных объектов в регионе будет произведено на "народные деньги". Об этом политик сообщил в эфире местного телеканала "Губерния".

Есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента - это важно. А то у нас любят, понимаешь: хай-вай, народные деньги... Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться? Тот, кто избран народом, то есть президент. И дума, которая утверждает Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Политик добавил, что в России давно не существует народных денег, а есть бюджетные. По словам Дегтярева, у проекта создания моста на Сахалин на данный момент имеется хорошая перспектива.

Михаил Дегтярев вместе с семьей прописался в Хабаровске.

Видео: YouTube / GuberniaTV