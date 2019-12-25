Врио губернатора провел прямую линию с жителями региона.

Врио губернатора Михаил Дегтярев назвал главную проблему Хабаровского края. Об этом чиновник рассказал в рамках прямой линии с жителями региона. Спикер отметил, что по итогам первого месяца работы может заявить о том, что в крае практически полностью демонтирована система государственного управления.

Главный вывод, не хочу никого обидеть, что здесь, по моим ощущениям, отсутствовала система государственного управления в том виде, в котором она должна быть - с ответственными, с контролем, с работой с федеральным центром качественной, без заигрываний, но и без критики Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Чиновник отметил, что не будет обвинять в ситуации своих предшественников. Он отметил, что в регионе проблема "тянулась-тянулась", а после дошла до такого состояния, в котором Дегтярев ее увидел. По словам спикера, он не знает, что привело к сложившейся ситуации. Врио главы региона заметил, что планирует набирать кадры для управления среди местных жителей.

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Фото: Piter.tv