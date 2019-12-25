Разговор с протестующими должен быть конструктивным.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил протестующих войти в "Народный совет", о создании которого объявил накануне. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дегтрярёв подчеркнул, что арестованный экс-губернатор края Сергей Фургал — его однопартиец.

Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

Он отметил, что разговор с протестующими должен быть конструктивным. Дегтярёв, по его словам, ждёт, когда участники массовых протестов выдвинут своих представителей для постоянного взаимодействия с властью.

Отбор в совет будет проходить на специальном сайте — для попадания кандидат должен будет набрать не менее 250 голосов. В совет смогут попасть блогеры, общественники, журналисты.

Ранее суд арестовал более 3 млн руб. и две машины Фургала.