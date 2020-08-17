Суд арестовал более 3 млн руб. и две машины Фургала

Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября.

Басманный суд арестовал более 3 млн руб. и две машины экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств двух предпринимателей в 2004 году. Об этом пишет ТАСС.

Об аресте имущества стало известно после того, как Московский городской суд стал рассматривать апелляцию по этому решению.

Известно, что Басманный суд арестовал более 3 миллионов рублей, более 2 тысяч долларов и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus.

Следствие по делу Фургала продлили до 8 ноября.

Ранее в Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации