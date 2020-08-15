В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Участники митинга требуют открытого суда над Фургалом.

В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийства.

Протестующие выходят протестовать на площади уже шестую неделю подряд. Ежедневно проходят в городах региона происходят шествия. В субботу уже традиционно случаются самые массовые акции протеста.

Отмечается, что мэрия города регулярно занижает число протестующих.

Участники митинга требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске, а не в Москве - с предъявлением всех доказательств его вины. Также хабаровчане требуют прекратить задерживать участников митингов.

Ранее мы писали, что в Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по фактам нападения на сотрудников милиции.

Видео: ВК / Подслушано Хабаровск, Telegram / Протесты в мире