Чиновник показал во время рабочего заседания паспорт с новой пропиской.

Михаил Дегтярев вместе с семьей прописался в Хабаровске. Об этом врио губернатора региона заявил во время рабочего заседания в местном правительстве. Чиновник отметил, что теперь имеет регистрацию в городе.

Хочу вам сказать, что у вас теперь дополнительно шесть новых жителей в Хабаровске появилось. Теперь у меня в паспорте гордый штамп: "Хабаровск". И у супруги, и у детей...Деньги на квартиру я занял в банке. Своих средств не хватило. Взял стандартную ипотеку под 7,5% Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Напомним, что ранее Дегтярев заявлял о собственном желании переехать из Москвы в Хабаровск. По словам чиновника, в сентябре 2020 года он взял ипотеку, чтобы купить квартиру для семьи. На данный момент там идет ремонт, завозится мебель и необходимые предметы интерьера.

Дегтярев прокомментировал ситуацию с протестами в Хабаровске.

Видео: YouTube / GuberniaTV