Дегтярев прокомментировал ситуацию с протестами в Хабаровске

По его словам, Фургала не будут судить судом присяжных в Хабаровске.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию с протестами в столице региона во время первого заседания нового совещательного органа - Народного совета.

В частности, Дегтярёв ответил на вопрос о том, почему арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не будут судить судом присяжных в Хабаровске. В данный момент судебный процесс идёт в Москве.

Никогда суд присяжных в городе, где происходят протесты из-за подсудимого, проходить не будет. Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

По его словам, причина в том, что суд не сможет набрать объективных присяжных в таком городе. Временный глава региона заявил, что если бы в регионе было тихо пару месяцев, то Фургала было бы возможно "вызволить" в Хабаровск.

Сейчас, считает Дегтярёв, на это нет шансов из-за постоянных митингов.

Ранее Дегтярев назвал главную проблему Хабаровского края.

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