Мигранты начали разбивать палатки на КПП на границе с Польшей

Беженцы жалуются на холод, разводят костры. Многие обустраиваются прямо на асфальте.

Беженца, находящиеся на границе Белоруссии и Польши, начали разбивать палатки на территории пограничного перехода. Об этом информирует агентство Sputnik Беларусь.

Мигранты начали разбивать палатки на территории погранперехода <…> Беженцы говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте. Прямо сейчас в "Брузгах" +3 °С, сообщает Sputnik Беларусь

Белорусский журналист Тадеуш Гичан ранее опубликовал ролик, на котором можно увидеть, как мигранты проходят через сломанное пограничное заграждение польской стороны. В толпе людей есть женщины и дети. У большинства беженцев при себе большое количество личных вещей.

Напомним, на прошлой неделе многочисленная группа беженцев направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию ЕС. Мигранты разбили лагерь перед погранзаграждениями и периодически совершали попытки их прорыва. Утром 15 ноября лагерь был свернут. К полудню того же дня беженцы самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска Брузги, отметили в Государственном погранкомитете Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова отправить мигрантов самолетами в Германию, если власти Польши не дадут им гуманитарный коридор.

Видео: Telegram/Sputnik Беларусь