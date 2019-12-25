Метростроители начали проходку перегонного тоннеля между "Спасской" и "Театральной"

Протяженность тоннеля составляет 800 метров.

Строители метрополитена Петербурга начали проходку последнего участка перегонного тоннеля от станции "Театральная" до "Спасской". Тоннель протяженностью 800 метров и диаметром 5,6 метров должен быть готов к весне 2021-го года, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Работы на новом участке "оранжевой" ветки метро ведутся с помощью щитового проходческого комплекса "Петровна". После модернизации скорость работы щита увеличится в два раза, и рабочие смогут проходить около 10-12 метров в сутки. Строительство ведется на глубине 60 метров.

В Петербурге до сих пор обсуждают, где будет располагаться вестибюль "Театральной". Губернатор выступил против того, чтобы сделать выход из метро на Театральной площади.

Фото: Piter.TV