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Метростроители начали проходку перегонного тоннеля между "Спасской" и "Театральной"
Сегодня, 15:58
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Метростроители начали проходку перегонного тоннеля между "Спасской" и "Театральной"

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Протяженность тоннеля составляет 800 метров.

Строители метрополитена Петербурга начали проходку последнего участка перегонного тоннеля от станции "Театральная" до "Спасской". Тоннель протяженностью 800 метров и диаметром 5,6 метров должен быть готов к весне 2021-го года, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". 

Работы на новом участке "оранжевой"  ветки метро ведутся с помощью щитового проходческого комплекса "Петровна". После модернизации скорость работы щита увеличится в два раза, и рабочие смогут проходить около 10-12 метров в сутки. Строительство ведется на глубине 60 метров. 

В Петербурге до сих пор обсуждают, где будет располагаться вестибюль "Театральной". Губернатор выступил против того, чтобы сделать выход из метро на Театральной площади. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: метро театральная, метрополитен, строительство метро, тоннель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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