Мерзкий поступок босоногого авиапассажира попал на видео

Неизвестный "герой" положил ногу на подлокотник впереди сидящего человека.

Мерзкий поступок босоногого авиапассажира возмутил попутчиков. В Instagram-профиле passengershaming, авторы которого выкладывают странные поступки туристов, появилось новое видео. На ролике показано, как неизвестный пассажир закинул голую ступню на подлокотник впереди стоящего человека. После этого мужчина начал шевелить пальцами ног. Пользователи соцсети назвали такое поведение негигиеничным и возмутительным.

Это самая мерзкая вещь! Мне даже тошно смотреть прокомментировал один из пользователей Instagram

В Сети отметили, что не позволили бы себе такое поведение, даже если бы у них были самые красивые ноги в мире.

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Видео: Instagram/ @passengershaming