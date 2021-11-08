Она приняла решение взять перерыв на несколько месяцев, чтобы понять, что ей делать дальше.

Ангела Меркель заявила, что больше не намерена заниматься политикой после ухода с поста исполняющего обязанности канцлера ФРГ. Об этом она сообщила в интервью Deutsche Welle.

По словам Меркель, ей необходимо отдохнуть несколько месяцев прежде чем заняться каким-либо новым делом.

Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду разрешать политические конфликты – я занималась этим много лет. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Ангела Меркель, и.о канцлера ФРГ

Меркель руководила Германией на протяжении 16 лет. В конце октября текущего года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ей и членам ее кабинета увольнительные грамоты. Меркель и ее команда продолжат исполнять свои обязанности пока до формирования нового правительства страны.

Ранее Меркель сообщила о наличии разногласий с президентом РФ Владимиром Путиным с 2001 года.

Видео: YouTube / DW News